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Güldür Güldür bu kez zamlara dikkat çekti!

28 Mart 2022 Pazartesi 10:52

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür bu kez gıda zamlarına dikkat çekti. Programda yayınlanan bir skeçte et ve gıdalara yapılan zamlar eleştiri konusu oldu

Show TV’nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür’ün son bölümünde et ve diğer gıda ürünlerine yapılan zamlar eleştirildi.
Sunucunun göbekli olduğu görülen Bilal karakterine "Ceylan yutmuş piton gibisiniz" demesi üzerine Bilal "Ceylan mı? Kızım biz eti nerden bulacağız da yiyeceğiz  etin kilosu olmuş 65 milyon lira. Biz et yiyemiyoruz ki.. " sözleriyle ete yapılan zamlar eleştirildi.  

Markete gidebilir misin sorusuna da Bilal, "Markete nerde, biz aylardır markete gidemiyoruz her şey ateş pahası" şeklinde yanıt verdi. Skeçte ayçiçek yağında indirimin olması ve Bilal'in bunu alabilmek için çaba göstermesi de izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Etiketler; #güldür güldür #gıda zammı #et zammı #show tv
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