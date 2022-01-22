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Gülse Birsel'den elektrik faturası tepkisi: Kira tadında

Gülse Birsel'den elektrik faturası tepkisi: Kira tadında
22 Ocak 2022 Cumartesi 09:48

Ocak ayında yapılan yüzde 127 elektrik zammı tepkilere neden oluyor. Vatandaşlar evlerine gelen yüksek faturalar nedeniyle büyük şok yaşıyor. Gelen faturaya tepki gösteren bir isim de ünlü oyuncu Gülse Birsel oldu

Türkiye yeni yıla yüzde 127 elektrik zammıyla girmişti. İlk faturalar gelmeye başladı. Gelen faturalar ise vatandaşı isyan ettiriyor. İsyan eden isimlerden biri de ünlü oyuncu Gülse Birsel oldu. Sosyal medya hesabından 3+1 evi için gelen 2.500 liralık faturayı paylaşan Birsel, 'Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim' yorumunda bulundu.

Gelen yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Gülse Birsel "Evet 2550 lira. Hayır coin madenciliği yapmıyorum. Hayır ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor, orada bir elektrikli ısıtıcı var ve şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine" dedi.

Etiketler; #gülse birsel #elektrik faturası #zam
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