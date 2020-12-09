HAYATIMIZIN MERKEZİ KENDİMİZ DEĞİL EVLATLAR

Geçtiğimiz yıl pandemi süreci hepimizin hayatını baştan sona değiştirdi.

Bu değişimi bürokrasi iş ve cemiyet hayatından tanıdığımız Esen Ermiş Ertürk ve tıp dünyasından tanıdığımız eşi Kardiyolog Dr Emre Ertürk ile konuştuk Biri siyaset ve iş hayatında diğeri insan hayatı kurtarmaya çalışan aile ile son gelişmeleri konuştuk.

Bir hekim olarak Emre bey’in halka ısrarla söylediği şey kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını takip etmeleri. “Bu süreci tamamen atlatmamızın yolu başta risk grubunda olanlar olmak üzere toplumun tamamının etkili olduğu kanıtlanmış Covid-19 aşısıyla aşılanmamız. O zamana kadar sosyalleşme kavramını dijital ortamda bırakmak ve işimiz dışında yaşantımızı evimizde sürdürmemiz şart” diyor. “Ve tabi ki maskenin doğru kullanımı, insanlarla en az 1.5 mt mesafe ve kişisel hijyen önlemleri diye” ekliyor.

Aktif iş insanı ve siyasetçi Esen hanım konuya bir anne olarak yaklaştığını belirtiyor ve ekliyor ;” kurallara uymayanların ,başkasının evladına dolaylı olarak zarar verdiğinin farkına varması lazım artık. Canlar gidiyor ve birileri çıkıp parti yapmak gibi hayatın ve toplumsal gerçeklerden kopuk açıklamalar yapıyor.Hayatlarının merkezinde herzaman oğlu ve eşi olduğunu, aile kavramı,insan hayatı gibi kavramların kendisi için çok önemli olduğunu belirten Esen hanım “ben bencil olan insanları anlamakta zorluk çekiyorum toplumun her kesimi sıcak evinde , ekmeğini yiyebilirse benim içim rahat eder ve küresel bir kaos sürecinde ekonomilerin belirsizliği ortadayken üstüne düşeni herkes yapmalı” diyor.

Karantina zamanlarında bile yoğun çalıştıklarını belirten çift “ oğlumuzla arkadaş-ebeveyn çizgisini harika kurduğumuz için biz kendi içinde huzur bulabilen bir aileyiz şüphesiz bunda Arda’nın harika kişiliği olan bir genç yetişkin olmasının da katkısı büyük.

Biz evladımıza geleneksel saygı kavramını da , modern bilim ve teknolojiyi kullanmayı da öğrettik”.

Kariyerlerinin ve makamların ne olursa olsun en önemli şeyin sevgi ve huzur olduğunu bu nedenle evlilikte mutluluğun sırrının çok iyi dost olmaktan ve iletişimin sağlam olmasından geçtiğini ekleyen çiftimize nazar değmesin ve başarıları devam etmesini diliyoruz .