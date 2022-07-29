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Hayatını kaybeden İlhan İrem'in üç vasiyeti ortaya çıktı

Böbrek hastalığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybeden İlhan İrem'in üç vasiyeti olduğu ortaya çıktı

Hayatını kaybeden İlhan İrem'in üç vasiyeti ortaya çıktı
29 Temmuz 2022 Cuma 08:06

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in ölümüyle yıkılan eşi Hansu İrem, sanatçının 3 vasiyeti olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcının tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istediğini söyleyen İrem, "Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek istiyordu" dedi.

Anlasana, Sürgün Gibi Masallarda ve Olanlar Olmuş gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan İlhan İrem, uzun süredir böbrek hastalığıyla mücadele ediyor. Diyalize bağlanan 67 yaşındaki başarılı sanatçı, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN 3 İSTEĞİNİ AÇIKLADI


Eşinin ölümüyle yıkılan Hansu İrem ise Magazin Sortie'ye yaptığı açıklamada sanatçının vasiyetini açıkladı. Başarılı ismin 3 vasiyeti olduğunu söyleyen İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" dedi.

Etiketler; #ilhan irem #cenaze #vasiye #ilhan irem öldü
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