Son zamanların yükselen trendi olan Hızlı Sapan Slingpuck oyunu her yaşa hitap eden, herkesin sevebileceği eğlenceli bir masa oyunudur.

Son zamanların yükselen trendi olan Hızlı Sapan Slingpuck oyunu her yaşa hitap eden, herkesin sevebileceği eğlenceli bir masa oyunudur. Bu oyun sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak ve aile içi bağlarınızı kuvvetlendirecektir. Ayrıca çocukların tablet, telefon, televizyon gibi göz sağlığını olumsuz etkileyebilecek teknolojik aletler yerine sağlıklı şekilde ve keyifle oynayabileceği Hızlı Sapan Oyunu kurtarıcınız oluyor.

En hızlı kim olacak?

Amaç, mümkün olan en kısa zamanda, karşı kamptaki ve kampındaki tüm pulları karşı tarafa geçirmek.

Çocuklarda ince motor ve dikkat becerilerinin gelişiminde faydalıdır.

Çocukların ve yetişkinlerin oynamaktan zevk aldığı Slingpuck, keyifli vakit geçirmeniz için tasarlanmış özel bir oyundur.

* 1.Kalite Ahşaptan üretilmiştir.

*12 Adet Oyun Pulları Saklayabileceğiniz Bez kese içerisinde gelmektedir.

* Oyunumuzun zemini folyo ile kaplıdır. Folyomuzun üzeri ekstra laminasyon koruması ile kaplıdır. Bu sayesinde deformasyon olmaz ve uzun yıllar çizilme, yırtılma, renk atması olmadan kullanabilirsiniz.

Hızlı Sapan Oyunu Slingpuck nasıl oynanır ?

Oyun 2 kişi ile oynanmaktadır

Her oyuncu tercih edeceği renkte 6'şar adet oyun pulu alır.

Pullar oyun alanına tercihe göre istenildiği gibi dizilebilir

Oyunculardan ilk kim bütün pulları karşı tarafa geçirirse oyunu kazanmış olur.

Kale içinden geçmeyen pullar geçersiz sayılır, sahaya geri bırakılır.

Oyunda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.

Tek elle oynanır ve aynı anda sadece bir taş hareket ettirilir.

Oyuna geri sayım ile aynı anda başlanır.

Sling Puck Hızlı Sapan Oyunu Malzemeleri Nelerdir ?

Slingpuck Hızlı Sapan Oyunu Bambu :

1. kalite ahşaptan üretilmiştir.

A kalitede MDF Malzemesi kullanılmıştır.

Oyun tabanındaki folyo laminasyon kaplıdır. Bu özellik, oyunun oynanış esnasında alabileceği hasarları önler, oyunun alt tabanının çizilmesini engeller ve taşların zeminde kaymasını sağlayarak oynayış deneyimini ve kalitesini arttırır.

Slingpuck Hızlı Sapan Oyunu Akça :

1. kalite ahşaptan üretilmiştir.

A kalitede Köknar malzemesi kullanılmıştır.

Oyun tabanındaki folyo laminasyon kaplıdır. Bu özellik, oyunun oynanış esnasında alabileceği hasarları önler, oyunun alt tabanının çizilmesini engeller, deforme olmasını engeller ve uzun yıllar ilk günkü görünümünü korumasını sağlar. Ayrıca taşların zeminde kaymasını sağlayarak oynayış deneyimini ve kalitesini arttırır.

Çocukların ince motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunan Slinpuck,

Slingpuck Hızlı Sapan Oyunu Ölçüleri :

Oyun Ölçüleri En rahat oynayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

Boyut: 60 cm x 35 cm x 4 cm

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