Hülya Avşar'da çok konuşulacak sözler

Masumiyet dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili soru soran muhabirlere "Ben sapyoseksüelim zaten" diyerek karşı cinsin sadece zekasına baktığını açıkladı

Hastanede yatan bir arkadaşını ziyaret eden ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Ayaküstü soruları yanıtlayan Avşar, özel hayatı hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEN SAPYOSEKSÜELİM"

TV100'de yer alan habere göre, hayatına neden kimseyi sokmadığıyla ilgili açıklamalar yaparken "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, sözlerine şöyle devam etti: "Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var.Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir."

SAPYOSEKSÜEL NE DEMEK?

Hülya Avşar'ın bahsettiği sapyoseksüellik zekayı ve zihinsel fonksiyonları fiziksel özelliklerden daha önemli bir cinsel çekim aracı olarak gören kişilere denir.