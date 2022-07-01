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İlyas Salman'dan Doğu Perinçek yorumu: Bütün desteğimi geri çektim

Usta sanatçı İlyas Salman, katıldığı bir programda Doğu Perinçek ile ilgili soruya yanıt verdi. Perinçek'in kendisini hayal kırıklığına uğrattını belirten Salman, kendisine verdiği bütün desteği çektiğini söyledi

01 Temmuz 2022 Cuma 11:53

İlyas Salman katıldığı bir programda Doğu Perinçek'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Cansu Canan Özgen'in Blu TV'deki programına konuk olan usta oyuncu İlyas Salman çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Program sunucusunun Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le ilgili sorusuna İlyas Salman, "İktidara yalakalık yaparak, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yalakalık yaparak beni soğuk bir duşun içerisine soktu, buzların içerisindeyim şu anda. Eskiden verdiğim desteklerin hepsini geri çekiyorum" dedi.

Cansu Canan Özgen'in "Cübbeli Ahmet Hoca, Antalya’da havaalanında denk düşüyorsunuz. Görevliler minibüsleri karıştırmışlar ve sizi Cübbeli Ahmet Hoca’nın minibüsüne yönlendirmişler… Karşılaşınca, Cübbeli Ahmet’e hakaret ettiğiniz rivayetleri var. Cübbeli Ahmet Hoca, hangi İlyas Salman filmini mutlaka izlemeli" sorusuna ise İlyas Salman şöyle yanıt verdi:

"Talihli amele. O bir sınıf filmidir, sosyalist bir filmdir, işçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki problemi, ana çelişkiyi anlatır, onu izlesin. Arabadan inerken söyledim ‘Bir gün Atatürk gelecek tekrar, hepinizin anasını ağlatacak’ dedim ve indim arabadan."

Etiketler; #ilyas salman #doğu perinçek
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