Duvar kağıtları her dönemin modası olan ve eskimeyen ürünlerdir. Her zaman küçük bir dokunuşla evinize renk katarlar.

Duvar kağıdı ile evine renk katmak isteyenler için iyi bir duvar kağıdı ustası bulmak çok önemlidir. Duvarlar, evimizde, iş yerimizde ve gittiğimiz her yerde bulunur. Bu nedenler yıllardır duvarlar üzerinde farklı dekorasyonlar yapılır. Duvar kağıdı, uzun yıllardır kullanılan bir duvar dekorasyon ürünüdür. Her geçen gün yeni markalar ve yeni ürünler ile çeşitleri artmıştır. Dönem dönem evimizde değişiklik yapmak isteriz. İşte bu zamanda bir duvar kağıdı yardımımıza koşacaktır. Fakat uygulaması kolay olmayan bu ürün için en iyi İstanbul duvar kağıdı ustası bulunmalıdır. Çünkü duvar kağıdı boya gibi değildir. Yanlış kullanımda geri dönüşü yoktur. Evinizin havasını değiştireyim derken, paranızdan olmayın. İşi uzmanına bırakın.

Neden Duvar Kağıdı?

Duvar kağıtları her dönemin modası olan ve eskimeyen ürünlerdir. Her zaman küçük bir dokunuşla evinize renk katarlar. Duvar kağıdının herkesinin beğeneceği bir çeşidi mutlaka vardır. Her renk ve desende duvar kağıdı üretimi yapılmaktadır. Ayrıca duvar kağıdı, üretildiği malzemenin türüne göre ısı ve ses yalıtımı da sağlar. Ayrıca rutubeti engelleyerek kötü görüntüleri ortadan kaldırır. Duvar kağıdı uygulaması kısa zamanda yapılabilir. Boya gibi kurumasını beklemek gibi bir sorunu yoktur. İyi bir İstanbul duvar kağıdı ustası, işini kısa sürede bitirebilir. Uygulama sonrası herhangi bir koku oluşmaz. Bu nedenle alanınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Yaz ve kış olması fark etmez, duvar kağıtları her mevsim uygulanabilir. Boya yapılan duvarlar gibi kir tutmaz ve eşyalar nedeniyle çizilmez. Uzun yıllar kullanılabilir. Kolay kolay kir tutmaz. Bu nedenle sık temizlemeye ihtiyaç duymazsınız. Fakat istendiğinde duvar kağıtları silinebilir. Bunun için nemli bir bez kullanmak yeterlidir. Ağır içerikli temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Bu duvar kağıdına zarar verebilir. Çok lekeli olan durumlarda ise arap sabunu ile temizlemek uygun olacaktır.

Duvar kağıdı alınmadan önce duvarların alanı hesaplanarak, yeterli ölçüde duvar kağıdı sipariş edilmelidir. Bu siparişi vermeden önce duvar kağıdı uygulamasını yapacak, duvar kağıdı ustası ile görüşmeniz ve tam ölçüyü belirlemeniz yararlı olacaktır. Duvar kağıtları rulolar halinde satılır. Genelde bir rulo 5 metre kare, 10 metre kare ya da 15 metre kare alan kaplar. Duvar kağıdının deseni düz ise daha fazla alan kaplar, desenli bir duvar kağıdı ise desen takibi olacağından daha az alan kaplayabilir. Desenli duvar kağıtlarında bu nedenle daha fazla metre karede sipariş verilmelidir.

Duvar kağıtları tüm duvara ya da tek bir duvara döşenerek de kullanılabilir. Her zaman bir fark yaratacak olan yeni bir duvar kağıdı ile siz de evinize farklı bir hava katabilirsiniz.

Duvar Kağıdı Döşeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Duvar kağıdı uygulanacak zemin, temiz, kuru ve düz bir zemin olmalıdır. Duvara uygulanacak duvar kağıdı açık renkli, zemin çok koyu bir renk ise öncelikle zeminin rengi açılmalıdır. Bu daha sağlıklı bir bir uygulama sağlar. Bunun için astar boya yapılabilir. Duvarlarınızın rengi açık ise duvar kağıdı direkt uygulanabilir. İstanbul Duvar kağıdı ustası size gereken işlemleri söyleyecektir. Duvar kağıdı döşenecek alanının ölçülerine göre kesilip hazırlanır. Eğer duvar kağıdı düz ise daha hızlı kaplanır. Desenli bir duvar kağıdı ise desen takibine dikkat edilerek döşeme yapılması gerekir. Kesilen ve hazırlanan duvar kağıtlarının arkasına tutkal sürülür ve işleme başlanır. Duvar kağıtları duvara uygulandıktan sonra taşan tutkallar bir bez ile temizlenir. Duvar kağıdı döşenen odada, uygulamadan sonra çok ani ısı değişimleri yaşanmamalıdır. Bu nedenle 2 gün boyunca cam açılmaması önerilir. Duvar kağıdı ustanız size yapmanız gerekenler hakkında bilgi verecektir.