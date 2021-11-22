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Kadir İnanır ameliyat oldu!

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ameliyat olduğu öğrenildi

Kadir İnanır ameliyat oldu!
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:34

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyat edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" denildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyata alındı. Hastanenin sosyal medya hesabından İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadir inanır #kadir inanın sağlık durumu
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