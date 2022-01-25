Kar nedeniyle yolda mahsur kalan Şafak Sezer böyle yardım istedi

İstanbul'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan ünlü oyuncu Şafak Sezer video yayınlayarak yetkililerden yardım istedi

Şiddetli kar yağışının etkisi altında olan İstanbul'da trafik adeta felç oldu, bazı vatandaşlar saatlerce araçlarında beklemek durumunda kaldı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer de aynı noktada geçirdiği 6 saatin ardından bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. İSTOÇ kavşağında, Mahmutbey gişelerine yakın bir noktada olduğunu ifade eden Sezer, saatlerden hiçbir şeyin kımıldamadığını belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi.

Açıklamalarında Sezer, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.