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Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede buluşacak

Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl aradan sonra aynı projede buluşacak. New York'ta çekilmesi planlanan film Netflix'te yayınlanacak

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede buluşacak
04 Mart 2022 Cuma 14:57

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra aynı projede buluşacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, yapımcıların uzun süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i bir araya getirmek için çabalıyordu. Çalışmaların sonucu ünlü isimler bir projede karar kıldı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak.

Altuntaş açıklamasının devamında "Filmle ilgili şuan edindiğim 3 bilgi var; filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor, film New York'ta çekilecek ve Netflix'te yayınlanacak. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Onur Saylak'ın 'Nuh Boğuldu' adlı filminde başrol oynuyor. Filmin yapım şirketi Ay Yapım" dedi.

Etiketler; #kıvanç tatlıtuğ #beren saat #film
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