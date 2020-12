MaCity Hotelin iyi hizmeti sunmayı amaç edinmiş, konforlu odaları ve daima güler yüzlü, disiplinli otel personeliyle her müşteriye kapıları açık hizmete hazır bir konaklama imkanı sunmaktadır.

MaCity Hotelin iyi hizmeti sunmayı amaç edinmiş, konforlu odaları ve daima güler yüzlü, disiplinli otel personeliyle her müşteriye kapıları açık hizmete hazır bir konaklama imkanı sunmaktadır. Yoğun ve stresli geçen bir günün ardından otelimiz sizin için konforlu ve dinlendirici cazip bir seçenek olacaktır. Otelimizin alt katında yer alan Mahall Cafe&Lounge sizi ilk karşılayan bölümdür. Kafemizde dilediğiniz gibi vakit geçirebilir, dünya mutfağından değişik lezzetlerle buluşarak farklı lezzetlerden istediğinizi deneme olanağına sahip olabilirsiniz. Otelimizde konaklayabileceğiniz farklı özelliklerde 4 çeşit oda bulunmaktadır. Ek olarak düğün, nişan, kına gibi özel organizasyonların yanı sıra her türlü toplantı ve davetlerinize ev sahip sahipliği yapacak etkinlik alanlarımız bulunmaktadır

Odalarımız

Maltepe Otelleri bünyesinde konaklayabileceğiniz odalarımız her daim kişisel yaşamınıza uygun farklı özelliklerde hazırlanmıştır. Deluxe odada sizi özenle dizayn edilmiş 25 m² genişliğinde bir yaşam alanı beklemektedir. Bu odalarda sizi meyve tabağı karşılamaktadır. Bu odalarda konaklayan müşterilerimiz lobby bar ve odalarda geçerli alkolsüz içecek ikramına sahip olmakla beraber otel içinde her türlü yiyecek, içecek, laundry hizmetlerinden %10 indirimle faydalanma ayrıcalığına sahip olmaktadır.

Superior odamızda ise oldukça geniş ve yüksek konforu aynı anda bulacaksınız. Rahat konaklama dışında oldukça verimli bir çalışma ortamı odamızda sizi bekliyor olacak. Double odalarımız oldukça geniş, ferah ve yüksek konfor isteyen müşterilerimiz için double yatağıyla müşteri hizmetindedir. Son olarak twin odalarımız da geniş ve yüksek konforu amaç edinerek dizayn edilmiş ve 2 adet tek kişilik yatak seçeneğiyle misafirlerinin beğenisine sunulmuştur.

Organizasyonlarda Macity Hotel

Otelimiz müşterilerimiz için özel organizasyonlara da titizlikle hazırlanmaktadır. Maltepe Otel olarak düğün, nişan, kına, toplantı ve davetlerinize ev sahipliği yapmaktan oldukça heyecan ve memnuniyet duymaktayız. Dilediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz özel konseptleriniz için profesyonel ve tecrübeli ekiplerimizle hayallerin gerçeğe dönüşmesi için çabalıyoruz. Ayrıca toplantı davetler için özel alanlara sahip olan otelimizde, verimli bir süre geçmesi amacıyla led projektör, ses sistemi, fuaye alanı ve benzeri teknolojik ekipmanlar kullanıma sunulmaktadır.

Otelimizde yer alan pek çok imkandan faydalanmak ve seyahatlerinizi bir mecburiyetten çok keyfe dönüştürmek için bizi tercih edebilirsiniz.