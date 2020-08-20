MANİLA RİTMİ ŞİMDİ ALANYADA

Manila ailesi olarak, ölçülü giyim tarzı, yüksek kalite hedefi, cool tasarım dili, konforu ve özgün tarzları ile 2018 ‘de sektöre giriş yapmış bulunmaktayız.

Manila ailesi olarak, ölçülü giyim tarzı, yüksek kalite hedefi, cool tasarım dili, konforu ve özgün tarzları ile 2018 ‘de sektöre giriş yapmış bulunmaktayız. Eşsiz ustalıkla hazırlanmış ürünlerimizi, şıklığı ön planda tutarak kadınların özgüveni ile buluşturmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin zengin motiflerinden yola çıkarak, Muhafazakar tekstil tasarım anlayışının değişen algısı ve yüksek konfor ihtiyacını bir araya getirerek, yaratıcı ve değerlerimize bağlı kalarak, şıklığı kadınlarımız ile buluşturuyoruz.

Bir kıyafetten çok daha fazlasını sunmak amacı ile başlayan hikayemiz, bugün sizlerle buluşan koleksiyonlarımız eşliğinde, moda anlayışını güncelliyor ve konforun, kendini yeniden keşfeden kadınlarla buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Manila Ailesi olarak iki senelik yolculuğumuza 4 Mağaza sığdırdık.

İlk mağazamızı 2018 Mayıs Zerujport, 2. Mağazamız 2019 Ağustos Diyarbakır Forum AVM, 3. Mağazamız Şubat 2020 Mardin AVM ve 4.Mağazamızı Ağustos 2020 ‘de Alanya’da açmanın gururunu yaşıyoruz.

Yeniliklerle dolu , 2020-2021 Koleksiyonumuzu görmek için hepinizi mağazalarımıza ve online platformuz bekliyoruz… Manila ile ritmi yakala.