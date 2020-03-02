Masif parke nedir?

Masif parke genellikle ev ve ofis ortamlarında ya da davet ve organizasyon mekânlarında iç mekan döşemesi olarak kullanılan ahşap inşaat yapı malzemelerine verilen isimdir.
Ahşap ürünler kategorisinde son dönemlerde yıldızı parlayan bir ürün olan masif parke, diğer lamine parkelere oranla çok daha güçlü ve sağlam yapıdadır.
Masif Parke Özellikleri Nelerdir?
Masif parke ürünleri standart parkelere göre daha sağlam yapıdadır. Bunun sebebi daha sert ve sıkı dokudaki ağaçlardan elde edilen ahşaptan yapılıyor olmasıdır. Yer döşemesinde esas ilkelerden biri güce karşı dayanıklı olması ve uzun ömür vadetmesidir. Lamine parkeler masif parkelere göre daha hafif ağaçlardan elde edilmektedir. İçi daha boşlukludur ve bu nedenle güce karşı yoğun bir dayanıklılık sergileyemez. Masif parke ürünleri yüksek basınçlı güce karşı daha sağlam duruşludur. Masif parke farklı renk ve çeşitlerde üretilmektedir. Sağlamlığın yanı sıra farklı ve özgün dekorasyonlar için iç mimaride önemi büyüktür. Farklı ağaçlardan elde edilmiş farkı renklerdeki masif parkeler hakkında detaylı bilgi için https://salkimorman.com.tr/masif-parke.htm sitesi ziyaret edilebilir.