Masif parke nedir?

Masif parke genellikle ev ve ofis ortamlarında ya da davet ve organizasyon mekânlarında iç mekan döşemesi olarak kullanılan ahşap inşaat yapı malzemelerine verilen isimdir.

Ahşap ürünler kategorisinde son dönemlerde yıldızı parlayan bir ürün olan masif parke, diğer lamine parkelere oranla çok daha güçlü ve sağlam yapıdadır.

Masif Parke Özellikleri Nelerdir?