Modoko'nun Yükselen Nalbur ve Hırdavat Dükkânı

İstanbul gibi büyük bir kentte yaşamak, pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Özellikle evlerde ve işyerlerinde nalbur ve hırdavat malzemeleri gibi yaygın ürünleri bulabilmek bile bir işkence halini alabiliyor.

Bu konuda her ne kadar neredeyse her köşe başında bir nalbur ve hırdavat dükkânı bulunsa da, bunların çoğu kalitesiz ürünlerden müteşekkil oluyor. Böylece bir ürün alınsa da, çabucak bozulabiliyor. Bu durumda vatandaşın yapabileceği pek bir şey olmadığı için, ihtiyacını karşılayabilmek için adeta yer yer gezmek zorunda kalabiliyor. Tabi bu durumda İstanbul trafiğini çekmek ve ek yol masrafları çekmek de bir sıkıntı oluyor.

Ancak bu durumda artık bir sona yaklaştığı da fark ediliyor. İstanbul’da bulunan Modoko’da yer alan Modoko Yapı Market , içerisinde bulunan çeşitli ürünleriyle vatandaşların her ihtiyacını rahatça karşılayabildiği fark ediliyor. Peki, burasını diğer yapı marketlerinden ayırmakta olan konu hangisi? Modoko Yapı Market, satmakta olduğu tüm malzemelerinde, en üst kaliteli olan ürüne sahip olmayı adeta kendisine bir amaç edinmiş. Buradan hangi ürünü alırsanız alın, daha ürünü incelerken daha önce görmüş olduğunuz nalbur ve hırdavatçı malzemelerinden daha kaliteli olduğu anlaşılıyor. Eğer bir inşaat malzemesi arıyorsanız, burada en önemli konunun can ve mal güvenliğinde yardımcı olabilecek bir yapı unsuru olduğu herkes tarafından yaygın olarak biliniyor. Böylece bu malzemelerin herhangi bir yerden alınması da tehlikeli oluyor. Modoko Nalbur burada sunmakta olduğu inşaat malzemelerinde en ileri kaliteli ürünleri bulundurarak, vatandaşların hem canlarına, hem de mallarına verdiği önemi gösteriyor.

Modoko Nalbur ve Hırdavat Dükkânı

Modoko Nalbur sadece bununla da kalmayarak sayılamayacak kadar çok üründe en kaliteli barındırıyor. Evlerde su tesisatları, en çok bozulmakta olan sistemlerden bir tanesi oluyor. Bu nedenle kaliteli bir malzeme takmak, bizi çoğu kez uzun süre bir sıkıntı yaşamaktan kurtarıyor. Böyle bir malzemeyi yine Modoko nalbur dükkânında bulmak oldukça kolay oluyor.

Modoko Yapı Marketin bu başarısı incelendiğinde, kendilerine vatandaşlara hizmet etmeyi bir ilke olarak belirlediği fark ediliyor. Bu sayede yapı market, vatandaşlara en iyi hizmeti sağlayabilmenin, en kaliteli malzemeyi sunmaktan geçtiğini; böylece hızlı bir şekilde büyüme sağlanacağını da anlatıyor. Böylece sadece Modoko’da değil, tüm İstanbul’da nalbur ve hırdavat dendiği zaman akıllara gelen ilk yer olma amacını da hedefliyor. Burada Modoko yapı market, hiç beklenilmeyen bir duruma da ev sahipliği yaptığı görülüyor. Normal olarak kaliteli ürünlerin daha pahalı olacağı beklenirken; Modoko yapı market vatandaşın ekonomik durumlarını düşünerek, sektörde en iyi fiyatları onlara sunuyor.

Böylece Modoko yapı markete gelerek, nalbur ve hırdavat sektörü içerisinde hem en kaliteli malzemeyi, hem de en uygun fiyatları bulabilmek, artık gerçek bir durum oluyor.