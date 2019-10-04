Neteller nedir?

Neteller daha önce bahsettiğimiz Paypal ve Skrill sistemine oldukça benziyor.

Paypal’ın kullanımını Türkiye’den çekmesiyle birlikte daha da popüler hale geldi. Asıl kaynağı ve kuruluşu İngiliz Global ödeme şirketi olan Optimal Payments PLC dir. Kripto paralar da dahil olmak üzere çoğu döviz çeşidiyle işlem yapmayı yaklaşık 10 yıldır destekliyor. 2015 yılından beri de Paysafe bünyesinde ekeonemive iş hayatındamızda bulunuyor. Aynı zamanda da 200’ü aşkın ülkede aktif olarak kullanılıyor. Peki güvenilir mi? Sorusu aklınıza gelmiştir. Tüm Forex piyaslarını denetleyen FCA tarafından Neteller da sürekli denetimde ve elektronik işlemlerde yetkili kılınmış durumda. Dünyadaki online bahis şirketlerinin de %85 i Neteller kullanılıyor.

Neteller Türkiye'de çalışıyor mu?

Neteller ülkemizde NETELLER TURKIYE olarak hizmet vermekte. Afganistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgısiztan ve Kuzey Kore gibi ülkelerde Neteller hizmet vermiyor. Neteller Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı yönü ise online bahis sitelerinde kullanıma kapalı olmasıdır. Bu kural 2013 yılından beri bu şekilde uygulanıyor. Türkiye’ye has bir özellik olarak da ecoPAYZ işlemlerini ücretsiz ya da düşük komisyonlarla yaptırmasıdır.

Neteller Bitcoin

Neteller, bitcoin de dahil olmak üzere 28 farklı çeşit kripto para ile işlem yapma imkanı sağlıyor. Güzel bir özelliği de Neteller cüzdanınızın kur tipine dönüştürmeden olduğu gibi saklanabilmesidir. Dönüştürme ve ekstradan doğrulama gerektirmiyor. Ayrıca tüm bakiyenizi de bitcoin vb. kripto paralarına yatırabilirsiniz. Bunda sınır yok ama alt limit olarak aldığınız Bitcoin’in minimum 10 Euro karşılığında olması gerekiyor. Bitcoin için de dönüştürme kesintisi şu an için %2.5 olarak uygulanmaktadır.

Neteller kart nasıl alınır?