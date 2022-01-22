O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu

Yarışmacıların haftalardır mücadele ettiği O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu. Son 2'ye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı. Yapılan oylamanın sonucunda ise şampiyon Hasan Koçak oldu

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Büyük finale Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in takımından 3, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un takımından 2 kişi çıktı.

O Ses Türkiye final bölümünde sahnede Murat Boz'un takımından Hakkı İlek ve Anastasiya Budakva, Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz, Wafa Benradja ve Yaşam Hancılar, Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik ve Hasan Koçak, Beyazıt Öztürk'ün takımından ise Devrim Seyrek, Mert Yenihayat ve Şevval Ekiz yer aldı.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

İlk turun ardından seyirci oylaması yapıldı ve O Ses Türkiye'ye devam eden isimler Devrim Seyrek, Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat, Şevval İkiz ve Mustafa Açıkgöz oldu. Geriye kalan 6 yarışmacı ikinci tur için sahneye çıktı. İkinci turun ardından O Ses Türkiye yoluna devam eden 4 isim Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek oldu. Böylece Ebru Gündeş'in takımındaki tüm yarışmacılar elenirken Beyazıt Öztürk'ün 2, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un 1'er yarışmacısı kaldı. 3.turda birinci ve ikinci finalist açıklandı. Birinci finalist Hasan Koçak olurken ikinci finalist ise Devrim Seyrek oldu.

ŞAMPİYON HASAN OLDU



O Ses Türkiye'de son 2'ye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı. Seyirci oylamaları sonucunda O Ses Türkiye 10. sezonun şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.