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Orhan Gencebay'ın bu sözleri tepki topladı! O video gündem oldu!

Son günlerde ünlü isimlerin giydikleri kıyafetlerle ilgili bir yorum da Orhan Gencebay'dan geldi. Gencebay, 'Edepli olmak lazım' ifadelerini kullanırken, Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı görüntüler de sosyal medyada dolaşmaya başladı

16 Şubat 2022 Çarşamba 11:50

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Gencebay, mekan çıkışı açıklamalarda bulundu. Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım." dedi.

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Sosyal medyada bir kesimin tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay'ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar'ın sahne aldığı mekana giden Gencebay'ın, "Avşar Kızı" ile samimi bir şekilde görüntülendiği video, kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı. Videonun devamında Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri görülüyor. O anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Gencebay'a "Edepli olmak lazım" açıklamasını hatırlattı.

Etiketler; #orhan gencebay #gülşen #kıyafet #edep lazım
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