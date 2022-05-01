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Oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti

Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu

Oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti
01 Mayıs 2022 Pazar 08:07

Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu. Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadir kök #cüneyt arkın #ölüm #oyuncu ölüm #yeşilçam ölüm
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