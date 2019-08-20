Özikizler Turizm İzmir-Selanik arasında köprü oldu

9 Ağustos’ta karşılıklı olarak başlayan seferler yoğun ilgi görüyor.

Toplu taşımacılık sektörünün köklü firmalarından Özikizler Turizm'in bir ilki gerçekleştirdiği karşılıklı İzmir – Selanik seferleri 9 Ağustos’ta başladı. Heyecanla beklenen seferlere ilgi yoğun oldu. Kurban Bayramı'na rastlayan ilk sefere katılanlar Özikizler Turizm sayesinde yakınları ile hasret giderdi.

Özikizler Turizm ortakları Özer, Ali ve Hüseyin Bür Kardeşler uzun uğraşlar sonucunda aldıkları izinlerin ardından başlayan seferlere gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ali Bür, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev de bu seferler sayesinde çok daha kolay görülebiliyor. İlk kafilelerimizin Kurban Bayramı'nda İzmir ve Selanik'te olması da çok anlamlıydı. Bir çok dernek, grup ve okul bizden bu seyahati talep ediyor" dedi.

İzmir ve Selanik’ten karşılıklı olarak Cuma ve Pazar günleri yapılan seyahetler, saat 17.00’de başlayıp, 07.00’de sona eriyor.12 saatlik yolculukta duraklar Keşan, Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe ve Kavala.