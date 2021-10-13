Pınar Altuğ'dan eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya destek

58. Altın Portakal Film Festivali'nde başlayan Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı gerginliği konuşulmaya devam ediyor. Karadağlı'ya eski rol arkadaşı Pınar Altuğ'dan destek geldi

58. Altın Portakal Film Festivali'ne en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın konuşma yaparken, oyuncu Tamer Karadağlı'nın arkasında yaptığı mimikler ve konuşması arasında ödülünü uzatması damga vurmuştu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Tamer Karadağlı'ya eski rol arkadaşı oyuncu Pınar Altuğ'dan destek geldi.

Altuğ kendisine konuyla ilgili sorulan soruya, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta" şeklinde yanıt verdi.