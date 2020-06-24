Promosyon Çakmak ürünleri en çok tercih edilen toptan ürün satışları arasında yer almaktadır. Onlarca farklı çeşit ve onlarca farklı renk seçenekleriyle müşterilere sunulurlar. Promosyon çakmak sadece şirket dışında müşterilere ulaştırılmak için kullanılmaz.

Şirket içerisinde de kurumsal kimliğe katkı açısından tüm çalışanlar tarafından kullanılırlar. Özellikle pazarlama ve müşteri temsilcisi ekibinin firma kalemleriyle toplantılara katılması firmanın kurumsal kimliğine katkı sağlayacaktır. Promosyon çakmak seçerken fiyatı önemlidir fakat kaliteli ürünler seçmek gerekir. Kalitesiz promosyon çakmaklar müşteriler tarafından olumsuz karşılanacaktır. Bu durumda reklam yapmak isterken olumsuz dönüşler alabilirsiniz. Elden ele gezen kalemler hızla yayılarak hedef kitlenizi genişletecektir. Bunun için kaliteyi ön planda tutmanız gerekir. Kalite arttıkça fiyat da artacaktır. Fiyatı düşürmek için fazla adet sipariş verebilirsiniz. Toplu alımlar maliyetinizi düşürecektir.

Promosyon Çakmak Modelleri

Promosyon ürünler firma reklamı için tercih edilen ve ilk akla gelen en etkili yöntemdir. Promosyon plastik kalemleri seçen firmalar kalem seçeneklerinde firmalarının kurumsal kimliklerine göre seçim yaparlar. Promosyon plastik kalemlerin üzerinde firmaların iletişim bilgileri yer alır. Böylece elden ele hızla iletişim bilgilerini yaymak kolaylaşır. Kalem kullanımı hiç eski bir moda olmayacağı için her zaman geçerli bir promosyon tercihi olacaktır. Promosyon için çakmak seçimi yapmak en sık kullanılan reklam yöntemleri arasında yer alır. Promosyon plastik kalemlerin modelleri seçilirken kurumun kurumsal kimliği göz önünde bulundurularak sipariş verilir.

Promosyon Çakmak Fiyatları

Promosyon çakmak seçerken renk ve modeller göz önünde bulundurulduğu diğer detaylar da önemlidir. Kalemlerin kalitesi ve fiyatları da promosyon çakmak seçiminde önemlidir. Firmalar reklam ürünleri için kendilerine belirli bir bütçe ayırırlar. Promosyon ürünlerini satın alırken de bu bütçeyi aşmamak gerekir. Bu nedenle promosyon plastik kalem seçiminde fiyat konusu önemlidir. Fiyat alabilmek için öncelikle promosyon çakmak kaç adet olacağını belirtmek gerekir. Promosyon ürünlerinde adetler arttıkça birim fiyatlar düşecektir. Örneğin tek 1 tane promosyon çakmak fiyatı 1 TL ise 100 çakmak aldığınızda birim fiyat 0.75TL olacaktır. Fiyatlar istediğiniz çakmak modeline göre, üzerine yazılacak yazıların uzunluğuna göre değişecektir. Adetlerine göre çakmak birim fiyatları 0.25 TL ile 3 TL arasında değişebilir. Çakmaklarda üzerindeki renk ve yazı sayısı da çakmak fiyatını etkileyecektir. Ne kadar çok renkli bir baskı olursa çakmağın birim fiyatı o kadar artacaktır.

Toptan Promosyon Çakmak

Özellikle ilaç firmaları, kurumsal firmalar, okullar, üniversiteler, kurs merkezleri, kırtasiye firmaları ve geniş müşteri ağına sahip olan pek çok kurum için promosyon çakmak yaptırmak önemlidir. Çünkü ürünleri geniş kitlelere ulaştığı için marka bilgilerinin de o geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçlarlar. Hedef kitleleri çok geniş olan firmalar promosyon çakmak alırken toptan bir şekilde alırlar. Özellikle fuar zamanlarında bütün fuar ziyaretçilerine kalemlerini ulaştırmak için toplu adetlerde alımlar sağlanır. Promosyon çakmak toplu olarak almak fiyat açısından avantajlıdır. Promosyon çakmak alış adediniz ne kadar çok artarsa birim fiyatı o kadar uyguna gelecektir. Ayrıca toplu olarak çakmak almanın bir diğer avantajı ise aynı kalitede çakmağa sahip olmanızdır. Toplu promosyon çakmak için seri üretim yapılır. Seri üretimlerde de her zaman aynı kalite aynı ürünler çıkmayabilir. Tek seferde sipariş verip alışveriş yapmanız tek tip promosyon çakmağa sahip olmanızı sağlayacaktır. Promosyon çakmak almadan önce ihtiyacınız olan sayısı belirlemeniz ve ona göre yeterli adetlerde sipariş vermeniz gerekir.