Rasim Öztekin hayalini gerçekleştiremedi

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatının ardından açıklama yaptı. Birol Güven, "Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik." dedi

Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Öztekin'in vefatının ardından yapımcı Birol Güven, Öztekin ile geleceğe dair planlarıyla ilgili açıklama yaptı. Güven, "Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailecek çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.