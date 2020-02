Reklam dünyasında üstün hizmetler

Her türlü firma, marka ve iş yerin reklamı için kullanılan her türlü malzeme bu firma tarafından temin edilip sunulmaktadır.

Her türlü dijital baskı ve reklam içerikli pano, afiş ve billboardlar en uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Boran reklam şirketi yüksek marka deneyimi sayesinde yüksek oranda müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.

Her türlü firmanın ve markanın reklamı için kullanılan her malzeme en kaliteli olanlardan tercih edilmektedir. Pop pos materyalleri ile tüm hizmetler en doğru şekilde sunulmaktadır. Baskının her aşaması için dijital baskı fırsatları bu firma tarafından sürekli olarak sağlanmaktadır.

Boran Reklam İle Özel Baskılar

Boran reklam firması her türlü baskı, reklam ve diğer tüm görsel alanlar için tecrübesini sunmaktadır. Boran reklam firması olarak hizmetler sürekli olup gereken özen hemen gösterilmektedir.

Baskıda kullanılan tüm yüzey çeşitleri;

Cam

Pvc

Ahşap

Seramik

Forex

Pleksi

Tüm bu yüzeylerde reklam amaçlı her türlü renklendirme ve görsel alanlar kullanılmaktadır. Boran reklam şirketi fırsatları için hemen bu siteye erişim sağlayarak tüm detayları sunabilirsiniz. Her türlü ürünün üzerine yapılan baskılar için bu siteden gereken ayrıntıyı hemen öğrenebilme fırsatına sahipsiniz.

En Net UV Baskılar

Son dönemde en çok tercih edilen baskı çeşidi olan UV baskı suya dayanıklı olup güneş ışığına karşı elverişlidir. Flatbed UV baskı makinesi ile 5.08 cm kalınlıkta tüm yüzeylere baskı yapılmaktadır. Yüzeylerin üzerine yapılan uv baskı boyası hemen kuruduğundan dolayı hemen kullanıma hazır hale getirilmektedir. Her tarz resim ve yazıların daha net şekilde görünmesi için tercih edilebilmektedir. Su bazlı boyalarla baskıların yapılması en net görüntüleri verebilmektedir.

Baskılarda Dijital Fırsatları

Dijital Baskılarla açık hava reklamları daha doğru şekilde verilebilmektedir. Bilgisayar ortamında hazırlanan dijital resimler materyaller üzerine basılarak reklama dönüştürülebilmektedir. Başlıca folyo, vinil, mesh ve canvas gibi malzemeler bu öğenin en önemli ihtiyacıdır.

Sokakta, markette, metroda ve tüm açık alanlarda gördüğünüz en net fotoğraflar dijital baskılarla ortaya çıkmaktadır. Işıklı ve ışıksız panolarda yine bu baskı alanı ile oluşturulmaktadır. Yüksek kalitede baskılar için Boran reklam şirketine güvenebilirsiniz. İç mekan ve dış mekanda farklı baskı afişleri için en kaliteli baskı cihazları bu firmada yer alırken uygun fiyatlarda yer almaktadır.

Ne Gibi Hizmetler Sunulmaktadır?