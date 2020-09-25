RÜYA TABİRİ NASIL YAPILIR?

Binlerce yıl önceden bu zaman kadar en çok merak edilen konulardan biri olan; pek çok bilim dalının üzerine araştırmalar yaptığı ve anlamlandırmaya çalıştığı rüya; gizemli bir algı ve duygu durumudur.

Rüyayı bu kadar gizemli ve çözülemez yapan şeylerden bir tanesi de yaşantımızı fazlasıyla etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden de insanlar pek çok zaman gördükleri rüyaları yorumlamış ya da başkalarına yorumlatmışlar; üzerine açıklamalar getirmeye çalışmışlardır.

RÜYA NEDİR?

Rüya; uykumuzdaki “REM” olarak adlandırılan bir evrede yaşanmaktadır. REM uykusu dediğimiz durum ise, uykunun hafif olan evresi olarak bilinmektedir. Bu evrede beyin işlevleri aktif olduğu için rüyalar da bu REM evresinde görülmektedir.

Peki neden rüya görüyoruz? Aslında bu soruya çok fazla cevap verilmiştir. Uyku esnasında beyinsel aktivitelerimizin çoğu halen devam etmektedir. Uzmanların yaptıkları pek çok açıklamaya göre de rüyaları bu aktiviteler neticesinde görmekteyiz. Dünyaca ünlü psikiyatristlerin başında gelen Sigmund Freud ’ a göre ise; rüyalar bilinçaltının birer yansımasıdırlar. Bazı açıklamalar ise gördüğümüz bu rüyaları daha mistik bir şekilde yorumlarlar; onlara göre rüyalar gelecekle ilgili haber vermektedirler.



RÜYA TABİRİ NEDİR?

Rüya tabiri dediğimiz şey; görülen rüyaların belirli anlayışlara ya da görüşlere göre açıklanması daha doğrusu yorumlanmasıdır. Örneğin rüyada kedi görmek ne anlama gelir içeriği için ilgili linke bakabilirsiniz.

RÜYA TABİRİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Rüya tabiri genel olarak iki şekilde yapılmaktadır;

Psikiyatri alanında verilmiş olan çalışmalar doğrultusunda,

İslami kaynaklar doğrultusunda.

Bu iki kaynak da rüya tabiri ile ilgili birbirinden farklı yorumlarda bulunabilmektedirler elbette. Rüya tabirinin nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili birbirinden tamamen farklı bu iki kaynağı daha ayrıntılı inceleyelim şimdi.

PSİKİYATRİ ALANINDAKİ KAYNAKLAR

Psikyatri dalında verilmiş olan kaynaklar doğrultusunda rüya tabiri için, özellikle psikanaliz yönteminden pek çok yorumlar alınmaktadır. Psikanalizden yararlanılarak yapılan rüya yorumları, rüyalarda geçen birtakım semboller üstünden, kişinin bilinçaltında yer bulan düşünceler ile birleştirilerek yorumlamaktadır. Ünlü psikiyatrist Sigmund Freud'a göre her rüya kinin derin ihtiyaçlarını ve arzularını dışa vurmaktadır. Ve yine bu açıklama doğrultusunda rüya bireyin bilinç altına açılan bir kapı görevi görmektedir.

İSLAMİ KAYNAKLAR

İslami kaynaklara bakıldığı zaman ise rüya tabirleri her zaman Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Yakup ve Hz. Muhammed ile beraber anılır. İslami kaynaklara göre bu dört peygamber rüya tabiri konusunda usta olan peygamberlerdir.

İslami kaynaklara bakıldığı zaman ise rüya tabir etmek için ilk olarak bu işte usta olan kişiye danışmak gerekmektedir.

Rüyayı tasvir ettikten sonra anında rüya tabiri yapılmaması gerekmektedir.

Rüyayı yorumlayacak olan kişinin, rüyanın salih, bilinçaltı ya da korkutucu rüya olup olmadığını anlamalıdır zira yalnızca “salih” rüyaların açıklaması yapılmaktadır.

İslami kaynaklara göre dikkat etmesi gereken yalnızca rüya tabiri yapacak kişi değil rüyayı gören kişidir de aynı zamanda. Eğer ki rüya sahibi kötü bir rüya gördüyse bunun kesinlikle tabirini yaptırmamalı ve bununla birlikte kimseye de bu rüyayı anlatmamalıdır.

Rüyayı gören kişi tam hatırlamadığı rüyaları da anlatmamalıdır.

KENDİ RÜYALARINIZI NASIL YORUMLARSINIZ?

Rüyayı gördükten sonra insanlar genelde ilk bir başkasına anlatırlar. Aslında bunun altında yatan sebep de yine rüyanın ne anlama geldiğini çözme isteğinden kaynaklanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar kişiler görmüş oldukları rüyalara bir anlam yüklemek çalışmışlardır. Pek çok insan da rüyada yer alan ipuçlarını birleştirip kendi rüya tabirlerini ortaya çıkarmışlardır. Eğer sizler de kendi rüyanızı tabir etmek isterseniz yapmanız gereken ilk şey bu bilgilerin derlenmiş olduğu kitaplardan satın almak olacaktır.



