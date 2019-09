Zamanın en önemli göstergesi olan saat, günümüzde sıklıkla kol saati olarak kullanılır.

Peki, saat hangi kola takılır? Bu soru bir süre tartışma konusu olmuştur. Hatta: Erkeklerde ve kadınlarda saat hangi kola takılır, takılmalı?” şeklinde sorular da sorulmuştur. Bir başka soru da şu olabilir: “ Saat neden sol kola takılır?” Neden sol kola takılması gerektiği söylenir?

Saat, kol saati olarak kullanılmaya başladığı günden bugüne birçok farklı modelde üretilmeye devam eder. Herkes kendi zevkine ve giyim tarzına uygun olan bir saati tercih eder. Kıyafetlerin genel havasına uygun olarak kullanılan saatler, planlanan işlerin doğru zamanda yapılmasına aracılık eder. Günün belli saatlerini belli işlere ayıran kişiler, bir gün içinde birden fazla iş halledebilirler.

İnsanlar sabah uyandıklarında ilk olarak şu an saat kaç sorusunu sorarlar. Yalnız yaşayanların yaptığı şey ise ilk olarak bir saate bakmaktır. Bunun temel sebebi, gün içinde yapmaları gereken her şeyi zamanında yetiştirme isteğidir. Gece yatarken koldan çıkmış bir saat varsa o da sabah evden çıkmadan yeniden kola takılır. Şimdi gelelim: “Saat hangi kola takılır?” sorusunun cevabına… Bu erkek ya da kadın olmaya göre değişen bir durum mudur?

Erkeklerde ve Kadınlarda Saat Hangi Kola Takılır?

Erkeklerde ve kadınlarda saat kullanımından bahsetmeden önce ifade etmemiz gereken başka bir şey vardır. O da erkeklerin önceden kol saati kullanmadığıdır. Erkeklerin eski zamanlarda saatleri ceplerinde taşıdıkları bilinir. Ancak savaş sırasında saate bakmanın zorlaşması zamanla kol saatini erkekler arasında yaygın hale getirmiştir. Çoğu sağ elini kullanan askerlerden oluşan bir orduda kol saatleri silahların tutulmadığı sol kola takılmıştır. Bu nedenle: “Saat neden sol kola takılır?” sorusunun cevabı pratiklik kazanmak istendiği için şeklinde verilebilir. Zamanla bu yaygın bir gelenek haline gelmiş, çoğunluk saati sol koluna takmaya başlamıştır. Saat kaç sorusuna hızlı cevap verebilmek ve kullanılmayan kolla saati muhafaza edebilmek için bu kullanımın benimsendiği ifade edilebilir. Erkeklerde ve kadınlarda saatin takıldığı kol ile ilgili bir ayrım bulunmaz.

Saat Sağ Kola Takılır mı?

Sağ kola saat takan kişilerin olduğu da bilinir. Bu nedenle saat hangi kola takılır, sorusundan sonra saat sağ kola takılır mı, sorusu gündeme gelmiştir. Aslında saatin hangi kolda olması gerektiğine karar veren bir yasa ya da resmi bir kural söz konusu değildir. Bir alışkanlık şeklinde saat sol kola takılmaya devam edegelmiştir. Ancak bunun bir başka sebebi daha vardır. O da çoğu insanın yazmak, yemek yemek gibi eylemleri gerçekleştirirken sağ kolunu kullanmasıdır. Sağ kolunu baskın olarak kullanan insanlar aynı kollarına saat taktıklarında saatin, yazı yazarken masaya sürtünmesi kaçınılmazdır. Bu da kullanılan saatin yıpranmasına, eskimesine, darbe almasına sebep olur. Bu sebeple çoğu kişi, saatini baskın olarak kullanmadığı diğer koluna takmayı tercih eder. Bu durumda solak olduğu bilinen kişiler için saat sağ kola takılabilir.

Saat Aksesuar Olarak Kullanılır mı?

Günümüzde kol saatleri en önemli aksesuarlar arasında bulunur. Öyle ki birden çok kol saati alarak her kıyafet çeşidine ayrıca uyum sağlayacak saatler takanlar vardır. Böylece hem zamandan haberdar olup hem de şık bir aksesuar kullanmış olurlar. Saat hangi kola takılır, tartışmasını açıkladıktan sonra saatin aksesuar olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusu da böylece netlik kazanmış olur.

Saat aksesuar olarak çok yaygın bir şekilde kullanılır. Hatta düğünlerde, toplantılarda, şık bir kıyafet kombininde saat en önemli tamamlayıcı vazifesi görebilir. Saat kaç ? diye sağa sola sormak yerine her an zaman kontrolü yapabilmek için herkes kol saatini yaygın olarak tercih eder. Çünkü koldaki saate bakmak son derece kolaydır. Çalışırken, ev işi yaparken, koşudayken ya da yürüyorken kolayca zaman yönetimi yapabilmek için kol saati kullanılır.

Gösterişli ya da sade tasarımları her zevke göre farklı modellerin satın alınabilmesini sağlayan önemli bir detaydır. Altın kaplama, gümüş kaplama, gerçek altın gibi birçok farklı şık ve göze hitap eden kol saati çeşidi bulunur. Özellikle bu farklı modeller kadınların ilgisini çeker. Bakımlı ve dış görünümüne dikkat eden birçok kişi için kol saati vazgeçilmez bir aksesuardır.

Yüzükte Saat Olur mu?

Saat hangi kola takılır, ikileminden sonra bir de yüzükte saat olur mu, sorusu gündeme gelmiştir. Yüzük şeklinde saat tasarımları olduğu da bilinen bir başka detaydır. Yüzük saat modelleri de kol saatleri gibi birçok farklı tasarıma sahip olarak üretilir. Her an göz önünde olabilecek bu saat modelleri kadınları daha fazla cezbeder.

Antik havaya sahip eskitilmiş görünümlü yüzük saatler eskiye özlemi simgeler. Bunun yanında şık, spor, klasik gibi birçok farklı tasarım ve model; yüzük saatlerde üretilmeye devam eder. Önemli olan kişilerin kendilerine en çok uygun olan tarzı bulabilmeleridir.

Dijital Saat mi Pilli Saat mi?

Günümüzde saat hangi kola takılır, sorusunun yanında dijital ve pilli saat ayrımı da tartışılır. Kimisi dijital saatleri daha tercih edilebilir bulurken diğer bir kısım pilli saat kullanımını tercih eder. Ancak her iki saat türü de bozuk olmadığı sürece şuan saat kaç sorusuna doğru cevabı bulmaya yardım eder. Dijital saatler, kullanım özelliklerine göre bazı durumlarda daha tercih sebebi olabilir. Bunun yanında eski göstergeleri ve saat vuruş seslerini seven kişiler, pilli saatlerden vazgeçemez. Ancak iki saat arasında zaman gösterimi açısından bir ayrım yapmak zordur. Bu nedenle pilli ve dijital saat seçimini; bütçeye, kişisel zevke göre değişen bir tercih olarak değerlendirmek gerekir. Saat hangi kola takılır, sorusunun cevabı nasıl evrensel değilse bu konuda da genel bir fikir birliği sağlamak zordur. Saat tercihe bağlı olarak her iki kola da takılır, isteyen dijital isteyen pilli saat tercih eder.