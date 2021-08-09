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Şahan Gökbakar, yürek yakan görüntüleri paylaştı!

Muğla'da yangın bölgesinden sürekli canlı yayınlar yapan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, bu kez yürek parçalayan görüntüyü paylaştı

09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:43

Ünlü oyunu Şahan Gökbakar, yangının ilk gününden bu yana sosyal medya hesabı üzerinden yayınlar yaparak yangın için destek olmaya çalıştı. Yanan yerleri ve yapılan müdahaleleri anlatan Gökbakar, bu kez ise yangın sonrası görüntüyü paylaştı.

"Diliniz tutulacak. İnsan kalbinin bir kısmını burada bırakıp kahroluyor" diyen komedyen İçmeler'deki ormanların içler acısı halini takipçileriyle paylaştı.

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan komedyen, ormanların son halini paylaştığı videosuna "İçmeler yangınının başladığı yer. Burada durdurulamadığı için imkansızlıktan 36 KM boyunca yaktı geçti. Neredeyse bütün Marmaris" notunu ekledi.

Etiketler; #şahan gökbakar #orman #orman yangını #muğla yanan yerler #içmeler yangın sonrası #içmeler yangın
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