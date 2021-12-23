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Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Şarkıcı Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Tınaz'ın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi

Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti
23 Aralık 2021 Perşembe 15:19

65 yaşındaki Faruk Tınaz'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Etiketler; #faruk tınaz #ölüm #faruk tınaz kimdir
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