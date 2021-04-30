Şehrazat ve Acun uzlaştı!

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, eserlerinin televizyon programlarında izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı alacak davasında mahkeme, tarafların uzlaşma sağlaması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi

İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katılmadı. Davacı Şehrazat'ın izinsiz kullanılan eserlerinin mahkemece tespit edilen bedellerini kabul ederek, şikayetinden vazgeçtiği duruşmada belirtildi. Hakim, davacı Şehrazat'ın avukatlarının şikayetlerinden vazgeçtikleri ve davalı tarafla uzlaşma sağlandığını ifade eden dilekçeyi mahkemeye sunduklarını açıkladı. Bunun üzerine mahkeme davanın düşürülmesi yönünde karar verdi.



NE OLMUŞTU?

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak "Aynen Öyle", "Kınalı Bebek", "Yaz Yaz Yaz", "Yalnızlığa Hüküm Giydim", "Adaletsiz Yar", "Kıyamam", "Maazallah" ve "Çek Babam Çek" adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı belirterek Acun Medya ve TV 8 kanalına tazminat davası açmıştı. Geçtiğimiz yıl dava karara bağlanmış ve hukuk mahkemesi Şehrazat'a yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti. Ünlü söz yazarı aynı zamanda 2. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkeme’sine başvurarak yeni bir dava açmıştı.