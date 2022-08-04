Selda Bağcan ve Aleyna Tilki düet yaptı!

Şarkıcı Aleyna Tilki, hayranı olduğu Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden Selda Bağcan'la Harbiye'de aynı sahneyi paylaşarak düet yaptı

Usta sanatçı Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konseri izlemeye Aleyna Tilki de geldi. Bağcan, Tilki'yi sahneye davet etti iki ünlü isim birlikte düet yaptı.

Selda Bağcan, sahnesine davet ettiği genç şarkıcıya övgü yağdırdı. Tilki de bu övgüler karşısında Bağcan'a teşekkür ederek "Şu an bacaklarım titriyor, içeride soğuk bir su içmem lazım" dedi. Aleyna Tilki, birkaç hafta önce verdiği röportajda " Selda Bağcan'ı seviyorum çünkü kendine has tarzıyla, kalpten ve cesurca şarkı söylüyor" şeklinde konuşmuştu. Konuyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulunan Selda Bağcan da "Teşekkürler sevgili Aleyna Tilki" karşılığını vermişti.

"BENİM YOLUMDAN İLERLİYOR"

Geçtiğimiz yıllarda Aleyna Tilki'nin daha önce kendisini hayranlarını dile getirmesiyle ilgili konuşan Selda Bağcan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Aleyna, bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı. Ben de onun uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun! Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün de bir şey yazmış sosyal medyada, 'Ben yıldız olmayacağım, efsane olacağım' demiş. Yani benim yolumdan ilerliyor."