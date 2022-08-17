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Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Kanalda

Yaz aylarıyla birlikte izleyicisiyle buluşan Senden Daha Güzel dizisi, tam anlamıyla bir yaz dönemi dizisi olarak dikkat çekici bir etkiye sahiptir

Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Kanalda
17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:38

Senden Daha Güzel dizisi kendine özgü kurgusu ve oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmektedir. Peki, Senden Daha Güzel dizisinin konusu nedir? Dahası, son zamanların en çok merak edilen yapımları arasında yer alan Senden Daha Güzel dizisinin oyuncuları kimlerden oluşmaktadır? İşte bu ve benzeri sorulara dair ayrıntıların tamamı!

Genel konusu itibariyle bir aşk dizisi diyebileceğimiz Senden Daha Güzel dizisinin kısa bir süre içerisinde geniş kitlelere seslenmeyi başardığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Zira bu dizinin özellikle de online platformlarda en çok seyredilen bir yapım olduğu biliniyor. Özellikle de Senden Daha Güzel son bölüm izle seçeneklerinin yer aldığı platformlar oldukça popüler durumdadır. Kendine özel bir senaryoya sahip olan bu dizi gelecek vaat eden yapımlar arasında yer almaktadır.

Senden Daha Güzel Dizisinin Konusu

Fox TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Senden Daha Güzel dizisinin biraz hayat hikayesi biraz da uyarlama tadında olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Dizide bir dermatolog olan Efsunla bir cerrah olan Emir’in arasındaki mücadele konu olarak işlenmektedir. Efsun esasında Gaziantep’in bir köyünde yaşamaktadır. Annesi onu terk ettiği için babasıyla köyde yaşayan Efsun’un yeni mezun olmuş olan bir dermatolog’dur.
Efsun annesinden küçük yaştan beri haber alamıyordur. Annesi onu ve babasını terk ettikten sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Ta 12 yaşından bu yana da Efsun annesinden hiçbir şekilde haber alamamıştır. Ancak bir gün hiç beklenmedik bir şekilde Efsun’a annesinden haber gelir. Bu haber sonrasında artık Efsun’un hayatı bambaşka bir hal alacaktır.

Efsun İstanbul’a Geliyor!

Efsun’un annesi İstanbul’da büyük bir estetik kliniğinin sahibi olmuştur. Kendisinin ölüm döşeğinde olduğunu belirterek; Efsun’u İstanbul’a davet edecektir. Hatta bizzat şoförünü göndererek Efsun’u İstanbul’a getirecektir. Sonrasında annesi Efsun’dan kendisinin kliniğinde çalışmasını isteyecektir.  Olaylar bu aşamadan sonra bambaşka bir hal alacaktır. Dizide başrol oyuncusu olarak Cemre Baysel ile Burak Çelik yer almaktadır.

Full HD dizi izlemek için; https://tvdiziler.co

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