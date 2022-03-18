Serdar Ortaç'tan Geççek açıklaması: Lay lay lom ben de yaparım

Geçtiğimiz günlerde gündeme damga vuran Tarkan'ın Geççek şarkısı ile ilgili bir yorum da Serdar Ortaç'tan geldi. Ortaç, neden politik şarkı yapmadığını Geççek örneği ile anlattı

Serdar Ortaç, Blu TV’de yayınlanan 40 Programına konuk olan Serdar Ortaç, Tarkan’ın Geççek sorusunun sorulması üzerine, tartışmaların gereksiz bir polemik olduğunu belirterek, “Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkıda çok dinlenecek bir şarkı değil ki. Lay lay lom ben de yaparım. Sözleri evet güzel. Senin az evvel söylediğin neden politik şarkı yapmıyorsun sorusunun cevabı. İştee bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu da geççek. Bu şarkıdan medet umup iktidarı neden kötüleyeyim ki. Elinde başka silah mı yok çık konuş. Ne diyor çocuk orda pandemi geççek diyor. bunlar olmasın diye politik şarkı yapmıyorum işte yoksa kafam basar” yanıtını verdi.

Ortaç AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmekte artık temkinli davranmayacağını belirterek, “O zamanlar cumhurbaşkanımız için konuşurken muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum. Şimdi artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki tüm atılan adımlar 10 numara. Ateşkes toplantılarının Antalya’da yapılması bile büyük başarı.” ifadelerini kullandı.