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Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül, günler sonra ödül törenine katıldı

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile birlikte bir trafik kazası geçiren ve kazad sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, bir ödül törenine katıldı. Ödünülü alan Ergül, sesi titreyerek konuştu ve ödülü sevgilisine adadı

08 Şubat 2022 Salı 10:42

Çok sevilen şarkıları ile hafızalara kazınan Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir-İstanbul otoyolu Balıkesir-Susurluk mevkinde seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiş ve yaşanan talihsiz kazada ünlü şarkıcının sevgilisi hayatını kaybetmişti. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.

Zor günler geçiren şarkıcı Gülçin Ergül, sessizliğini ödül töreninde bozdu.

Gerçekleştirilen törende ödül alan Gülçin Ergül, teşekkür konuşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisini andı. Ödülünü sevgilisi için aldığını belirten Gülçin herkesi duygulandırdı.

Özgül eden teşekkür eden şarkıcı, “Tüm gücümü toplayarak olabildiğince karşınızdayım mucizivi bir şekilde. Ne yazık ki bu ödülü hayatını kaybetmiş sevgilim Erdal için kabul ediyorum." diyerek gözyaşlarına engel olmaya çalıştı.

Etiketler; #gülçin ergül #ödül töreni #ölüm #sevgilisi
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