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Sezen Aksu'dan İkizdere tepkisi!

Rize İkizdere'deki halkın direnişi sürerken Sezen Aksu'dan 'Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir' açıklaması geldi

Sezen Aksu'dan İkizdere tepkisi!
06 Mayıs 2021 Perşembe 14:41

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yer alan İşkencedere Vadisi'nde yaşayan köylüler, bölgedeki taş ocağı projelerine karşı eylemlere devam ediyor.

Köylüler Gürdere ve Cevizlik köylerine ağaçlar kesilerek kurulacak taş ocağı projesinin geçim kaynaklarına ve doğaya zarar vereceğini belirtiyor.

Bir dönem AKP'ye yönelik destek açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı Sezen Aksu, İkizdere'deki doğa katliamına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Aksu açıklamasında, AKP'ye "meşruiyet zemini" hatırlatması yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi… Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil…

Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir."

Etiketler; #rize #ikizdere #sezen aksu
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