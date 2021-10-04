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Squid Game yüzünden Netflix'e dava açtılar

Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, Netflix'e popüler dizisi Squid Game yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için dava açtı

Squid Game yüzünden Netflix'e dava açtılar
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:27

Reuters’ın haberine göre, Netflix’te yayınlandığı günden bu yana dünya çapında popülerlik kazanan Squid Game dizisi davalık oldu.

Güney Koreli bir internet servis sağlayıcısı olan SK Broadband, Squid Game’in ülkedeki popülaritesi sayesinde artan online trafik nedeniyle Netflix’e dava açtı. Güney Kore’nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, Netflix’in popüler dizisi Squid Game yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masraflarını karşılamasını istedi.

SK Broadband, iddialarında Netflix’in Güney Kore’nin YouTube’dan sonra en büyük ikinci trafik üreticisi olduğunu ve ağ kullanım ücreti ödemesi gerektiğini belirtti. Ülkede Amazon, Facebook ve Apple gibi diğer yayıncılar düzenli olarak hükümete ağ kullanım ücreti ödüyor.

Ülkedeki bazı vekiller de internet trafiğini aşırı artıran ama ağ kullanımı için para ödemeyen içerik sağlayıcılarını eleştiriyor.

Etiketler; #squid game #Netflix #squid game dizisi
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