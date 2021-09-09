Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz oldu

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan aldı. Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Dilara Korkmaz ayrıca, 2010 yılında aynı yarışmada 4. olan Dilay Korkmaz'ın da kardeşi. Birbirinden yetenekli 20 güzelin yarışmada diğer adaylar da kusursuz fizikleriyle hayran bıraktı.

Miss Turkey 2021 yarışmasında Cemrenaz Turhan ikinci, Şira Sahilli üçüncü, Su Bige Korucu ise dördüncü seçildi.