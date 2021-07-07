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Ünlü oyuncu babasının istismarına uğramış!

Oyuncu Melisa Döngel öz babasının cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı. Döngel, yaşadığı istismarı annesine söylemiş ancak annesi ona inanmamış

Ünlü oyuncu babasının istismarına uğramış!
07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:13

Oyuncu Melisa Döngel’in öz babasının cinsel istismarına uğramasıyla ilgili detaylar, Yargıtay’da bekleyen dava dosyasında ortaya çıktı.

Dosyadaki detaylara göre, Melisa Döngel babasının cinsel istismarına henüz çocuk yaşta, lise 1’nci sınıfta okurken maruz kaldı. Oyuncu, başından geçenleri ilk olarak Ukrayna kökenli annesi N.D.’ye anlattı. Ancak N.D. kızına inanmadı, şikâyetçi olmamasını istedi. Böylece aile içinde yaşananların üzeri örtüldü. Döngel, sonunda dayanamayarak 18 Ocak 2017’de polise başvurdu ve babası A.D.’den şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan ve ardından tutuklanan A.D. kızının kendisine iftira attığını iddia etti.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Melisa Döngel, yaşananları şöyle anlattı:

“Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum. Kendimi öldürmeye bile kalktım. Artık tahammül edecek sabrım kalmadı. Dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Gitmek istedim, kardeşimi düşündüm.”

A.D. 2017’de çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi de cezayı uygun buldu. A.D.’nin başvurusuyla dosya temyiz için Yargıtay’a gönderildi ve karar için bekleniyor. Döngel, ayrıca kız kardeşinin velayeti için babasıyla davalık.

Etiketler; #cinsel istismar #melisa döngel #oyuncu #oyuncu istismar
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