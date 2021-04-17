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Ünlü oyuncu Helen McCrory hayatını kaybetti

Peaky Blinders ve Harry Potter'ın yıldızı dünyaca ünlü oyuncu Helen McCrory, 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. McCrory'nin eşi, ünlü oyuncunun uzun süredir kanserle mücadele ettiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Helen McCrory hayatını kaybetti
17 Nisan 2021 Cumartesi 11:55

Sinema ve televizyon dünyası ünlü İngiliz oyuncu Helen McCrory’den gelen haberle yıkıldı. 52 yaşındaki oyuncunun evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

McCrory’nin ölümünü, kendisi gibi oyuncu olan eşi Damian Lewis duyurdu. Lewis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eşinin kanserle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı.

Lewis, “Kanserle olan kahramanca mücadelenin ardından güzel ve güçlü kadın Helen McCrory’nin hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Arkadaşları ve ailesinin sevgisiyle etrafı sarılı halde huzur içinde aramızdan ayrıldı. Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu çok seviyor ve hayatımızın bir parçası olduğu için çok şanslı hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

2007 yılında evlenen McCrory ve Lewis’in 14 yaşında Manon adlı kızları ve 13 yaşında Gulliver adlı bir oğulları bulunuyordu. Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde rol alan McCrory, Harry Potter serisindeki Narcissa Malfoy ve Peaky Blinders dizisindeki Polly Gray karakteriyle hafızalara kazındı.

Etiketler; #Helen McCrory #ölüm #peaky blinders #harry potter
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