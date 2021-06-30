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Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu

Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından mutlu anını paylaştı

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu
30 Haziran 2021 Çarşamba 09:03

İbrahim ve Nurdan Büyükak çiftinin "Aslan Oktay" ismini verdiği bebekleri dünyaya geldi. İbrahim Büyükak aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükak paylaşımında, "Oğlumuz "Aslan Oktay dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz"  ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ibrahim büyükak #ibrahim büyükak baba #ibrahim büyükak çocuk
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