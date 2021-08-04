BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALDE!
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALDE!
0
ÜNLÜ OYUNCU DA ORADAYDI
ÜNLÜ OYUNCU DA ORADAYDI
0
DATÇA'DA YİNE DEPREM!
DATÇA'DA YİNE DEPREM!
0
İZMİRLİ SPORCU BİR İLKİ BAŞARDI!
İZMİRLİ SPORCU BİR İLKİ BAŞARDI!
0

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hortumu sırtladı yangına koştu!

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'ta alevlerin yaklaştığı termik santralinin olduğu bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:32

Muğla Milas’ta ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaşırken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı açıklamada, “Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp, sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak, bu feci yangının beli kırılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet Termik santral!” ifadelerini kullandı.

Tokat, ardından “Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin…” diye konuştu.

İBRAHİM ÇELİKKOL DA ORADAYDI

Yangınla mücadele devam ederken, Ören’deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında tanıdık bir isim de vardı.

Oyuncu İbrahim Çelikkol eline aldığı dev hortumla alevlerin arasına daldı. Çelikkol’un bu görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Çelikkol’a destek yağdı.

Etiketler; #ibrahim çelikkol #yangın #yangın müdahale #misal yangın #çelikkol yangın #oyuncu yangın müdahale
Önceki Haber
Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti!
Sonraki Haber
Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Tarkan: Belli ki daha çok mücadele edeceğiz
Tarkan: Belli ki daha çok mücadele edeceğiz
0
Ünlü şovmenden 'Help Turkey' tepkisi!
Ünlü şovmenden 'Help Turkey' tepkisi!
0
Emre Kınay söndürülemeyen yangınlara tepki gösterdi!
Emre Kınay söndürülemeyen yangınlara tepki gösterdi!
0
Ünlü manken Tuğba Özay hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi
Ünlü manken Tuğba Özay hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi
0
Ünlü çift boşandı!
Ünlü çift boşandı!
0
Serdar Ortaç'tan eski eşine şok sözler!
Serdar Ortaç'tan eski eşine şok sözler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.