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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya ödediği paraya tepki gösterdi

Başrol oynadığı dizisi final yapınca Bodrum'a giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir kase çorba için 132 TL ödedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan fiyatlara isyan eden Yeşilçay, "Uçmuş bunlar ya" dedi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya ödediği paraya tepki gösterdi
26 Mart 2022 Cumartesi 08:57

Bir süredir televizyon projesinde yer almayan Nurgül Yeşilçay, FOX TV'de yayınlanan polise ve dram türündeki Son Nefesime Kadar dizisinde başrol oynadı. Ancak Yeşilçay'ın oynadığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yaptı. Projesi kısa süren oyuncu ise çekimleri bitirdikten sonra Bodrum'a gitti.

Yemek yemek için bir mekana giden oyuncu, bir kase çorba istedi. Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bir kase çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince yaptığı paylaşımla sitem etti. Instagram hesabından çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya" notunu yazdı.

Etiketler; #nurgül yeşilçay #çorba #çorba fiyatı
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