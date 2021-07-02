MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0
LİNDA'YA OTOMOBİL ÇARPTI!
LİNDA'YA OTOMOBİL ÇARPTI!
0
ACI HABER!
ACI HABER!
0
DONDURMANIN 7 FAYDASI
DONDURMANIN 7 FAYDASI
0

Usta oyunca Kartal Tibet hayatını kaybetti

Türk Sineması'nın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, vefat etti. Kartal Tibet'in vefat haberini oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla duyurdu

Usta oyunca Kartal Tibet hayatını kaybetti
02 Temmuz 2021 Cuma 08:57

Yeşilçam'ın usta ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti. Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk Sineması'na önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" dedi.
 

KARTAL TİBET KİMDİR?
 

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet'in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi.

Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ı sinemada canlandırdı. "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın efsaneleri arasında girdi.

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, aralarında Kemal Sunal'ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini yaptı. Türk Sineması'na 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödül alan Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kartal tibet #kartal tibet öldü #kartal tibet kimdir #yeşilçam ölüm
Önceki Haber
İzmir'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis müdahalesi
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir'de toplu sözleşme: En düşük maaş 7 bin 134 TL oldu
Mahkeme Deniz Çakır hakkında kararını açıkladı
Mahkeme Deniz Çakır hakkında kararını açıkladı
0
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu
0
Ünlü oyuncular evlendi
Ünlü oyuncular evlendi
0
Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti
0
Bizimkiler'in Cemil'i hayatını kaybetti
Bizimkiler'in Cemil'i hayatını kaybetti
0
Ece Üner Show TV'den ayrıldı!
Ece Üner Show TV'den ayrıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.