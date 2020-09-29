X-MEN Serili Filmler Listesi

Marvel’ın dünyaca ünlü çizgi roman ve film uyarlamalarının bütününü oluşturan X-Men serisi, normal insanlardan farklı olarak büyüyen ve içindeki olağan dışı güçlerin ortaya çıkmasıyla mutant olduğu gerçeğiyle yüzleşerek düşmanlarla savaşan ekstra yetenekli karakterleri anlatıyor.

İlk filmi 2000 yılında yayınlansa da karakterlerin yaşamı, çocukluğu ve hayatının belirli bölümleri filmlerde farklı zamanlarda yaşandığı için filmlerin çıkış tarihinden bağımsız bir kronolojik sıralaması oluşmuş durumda. Bu kronolojik sıraya göre filmleri izlerseniz kafanızda her şeyi rahatlıkla oturtabilirsiniz.

İlk izlemeniz gereken film, 2009 yapımı X-Men Origins: Wolwerine. Film Wolwerine’in hayatındaki dönüm noktalarını anlatıyor. Çocukken keşfettiği yeteneklerini, sevgilisini, nasıl Wolwerine’e dönüştüğünü, askerlik yaparken nasıl bir X-Men oyuncusu olduğunu anlatıyor. Efsane Wolwerine karakterine hayat veren ismin de Hugh Jackman olduğunu belirtelim.

İkinci film, 2011 yapımı X-Men: First Class. Erik’in çocukluğuyla başlayan film, Nazi Almanya’sında esir düşen Erik’in, güçlerinin farkına varan ama istediklerini yapamaması sonucunda Sebastian Shaw’ın annesini öldürmesi üzerine intikam yemini almasını konu alıyor. Shaw’ın bir grup mutantla beraber Abd-Rusya arasında nükleer bir savaş çıkarma girişimine karşın toplanan ekibi ve Shaw’a karşı verilen mücadeleyi izleyebilirsiniz.

Üçüncü film, aslında ilk çekilen 2000 yapımı X-Men. Film ilk çekilse de hikaye olarak ilk değil. Bugün tam kadro izlediğimiz X-Men kadrosunun temellerinin atıldığı filmde, Profesör Xavier istem dışı mutasyona uğramış insanların olduğunu fark eder ve onları bir okulda toplar.

Dördüncü film, 2003 yapımı X-Men 2. Filmde Styker isimli kötü bir yaratık şehri ele geçirmek için planlar yapıyor. Bu kötü planları bozmak elbette Profesör Xavier’in ekibine düşüyor. Filmde Wolwerine Jean ve Cyclops arasında bir aşk üçgeni de doğuyor. Bu açıdan ilk filmden biraz daha ayrılıyor.

Beşinci film, 2006 yapımı X-Men:The Last Stand. Filmde bu sefer mutantların bir ilaçla normal insana dönüşüp yaşayabileceği durumu ortaya çıkar. Fakat bu konuda Profesör Xavier ve Magneto fikir ayrılığına düşer ve bu durum yeni bir savaşın fitilini ateşler.

Altıncı film, 2013 yapımı The Wolwerine. Bu sefer çok farklı bir konuyla izleyici karşısına çıkan filmde Wolwerine bir Japonya macerasına atılıyor. Vietnam savaşında hayatını kurtardığı bir askerin yıllar sonra yardım istemesiyle başlayan serüvende geçmişinden gelen bir gizemle de mücadele etmek zorundadır.

Yedinci film, 2014 yapımı X-Men: The Days of Future Past. Wolwerine bu serüvende geçmişte dünyanın kaderini değiştirmiş bir olayı baştan yaşanmaması için geçmişe gönderiliyor. Aynı zamanda mutantların gençliklerinin işlendiği film hikaye açısından çok şey anlatıyor.

Sekizinci film, 2016 yapımı X-Men: Apocalypse. Apocalypse, dünya için büyük tehdit olan bir yaratıktır. Uyutulduğu yerden uyandırılır ve dünyanın başına tekrar bela olur. Onu durdurabilecek tek güç ise tabiki X-Men’dir.

Dokuzuncu film, belki de X-Men serisinin en eğlenceli ve komik filmi, Deadpool. Gişede büyük sükse yapan devam filmi Deadpool 2’nin de 2018 yılında gösterime girdiği seride Ryan Reynolds’ın müthiş oyunculuğu filmleri çok farklı yerlere getirmiş durumda. Türkçe dublajının da gayet başarılı olduğunu söyleyelim.

Onuncu film, 2017 yapımı Logan. Wolwerine’in yaşlandığı zamanları anlatan film, Profesör Xavier bulduğu yeni mutant kızı ve onunla birlikte hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Son olarak bu sene yeni çıkan bir filmin müjdesini de verelim. Yeni mutantlar izle mek isteyenler araştırıp bulabilir.







