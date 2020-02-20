Yeni nesil lokmacılar büyük ilgi görüyor.

Yeni nesil lokma tatlısı gerek tüketiciler gerekse girişimciler tarafından ilgi görmeye başlayan lokma makinesi ve ekipmanlarını aramaya başlayan girişimciler için bu konuyu ele alıyoruz. Geneleksel lokma tatlısı yeniliğe adım atarak farklı lezzetleri bir araya getirerek girişimcisine yeni fırsatlar tanımlamaya başlamıştır.

Çikolatalı lokma Makinası

Son zamanlarda lokma makinesi biraz değişikle çikolata lokma pişirmeye dair özel olarak farklılaşma içerisine makineler girmiştir. Çikolatalı lokma makinası pişirim ve sunum alanı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Lokma tezgahlarında Çikolata enjekte pompaları en az iki adetten oluşmaktadır. çikolata dolgu makinesi ortalama 2-3 lt kapasiteli olan bu lokma doldurma makinesinin kullanım açısından sizlere herhangi bir zorluk yaşatmamaktadır.

lokmanın geleneksel lokma tatısından farkı nedir ?

Geleneksel lokma tatlısı bildiğiniz gibi üzeri lokma şerbet dökülerek hazırlanıyor, yeni nesil lokma tatlısının içi özel dolgu makinesiyle dolduruyor yada üzeri çikolata karamel gibi malzemelerle kaplanıyor. Waffle da olduğu gibi sunum için bir çok çeşit mevcuttur.

Yeni Nesil Lokmacı açmak

Tatlıcı dükkanının ufak mekanlarda dahi açılabilmesi avantaj gibi duruyor. ayrıca mobil konspet olarak hazırlanırsa firmaların etkinlik günlerinde vb durumlara yerinde satış yada dağtım yaplabilir. Eğer kendi markanızla açmak isterseniz lokma makinesi fiyatı 2500 TL civarında , Komple stand şeklinde 20 ile 25 bin TL civarında fiyatlara bulabilirsiniz Bayilik alarak lokmacı açmak istiyorsanız aşağıda bulunan bayilik veren firmaları inceleyebilir veya Sanayi tipi endüstriyel mutfak ekipmanları firmamız aracılığıyla en ugun fiyatlarla çikolatalı lokma tezgahı ve makinesine sahip olabilirsiniz.



