1996'da bakanlar kurulu kararıyla İzmir'de kurulan ve kamu yararı statüsünde faaliyet gösteren ender sivil toplum kuruluşlarından biri olan Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şubesi, her yıl yaptığı geleneksel birlik ve beraberlik buluşmasını bir kez daha gerçekleştirdi.

Ocak ayında görevi devralan Dernek Başkanı Ali Şengül ve 15 kişilik yönetim kurulunun öncülüğünde eşli olarak düzenlenen geceye, 250’ye yakın misafir katıldı. Ekrem & Erşen ikilisi ve solist Aybüke’nin sahne aldığı eğlenceli gecede, yöresel şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. CHP geçmiş dönem Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İTB Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Bülent Uçak’ın da yer aldığı gecede, katkı sağlayan sponsorlara da teşekkür plaketleri verildi.

Bu buluşmayı her yıl mutlaka düzenlediklerini belirten Başkan Ali Şengül, “Birlik beraberliğimizi, dostluk ve kültürümüzü pekiştirmek için yine bir aradayız. 29 sene önce birkaç gönüllü büyüğümüz tarafından kurulan derneğimiz, zamanla sağlam bir çınara dönüştü. Bizler geçmişimizi unutmadan, köklerimize sahip çıkarak geleceğe umutla yürüyen, yani dünü unutmadan, bugünü sahiplenerek, yarına umutla bakan güçlü bir aileyiz. Bu sene de kadın kolları ve gençlik kollarımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere gıda, giyecek ve maddi yardımlarımızı gerçekleştirdik. Değerli gönüllülerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Songül-Ali-Alim Şengül

Kamil Okyay-Rana Sındır, Emine-Osman Kandur

Elif-Ercan-Sabriye Kahya

Sebahat-Abdullah Üçkardeş

Onur-İrem Öğreten, Esma-Serdar Pehlivan

Ayşe-Ercan Korkmaz

Bülent-Suzan Uçak

Eda-Şevket-Asel Dinsever

Alper-Neslihan-Öykü Küçükata

Ayşe-Harun-Ada Çelikel