Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği tarafından öğrencilere yönelik ortak olarak düzenlenen Yaz Okulu programı başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı eğitim merkezlerinde başlayan Yaz Okulu programları “Bir Yaz Bin Gelecek” başlığı altında etkinliklerini gerçekleştiriyor.

7-14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Okulu’nda, Ortaokul öğrencilerinin yaz tatilini verimli şekilde geçirmelerini sağlayacak çeşitli dallarda eğitimler veriliyor.

Öğrencilerin eğlenerek, verimli zaman geçirdikleri Yaz Okulu’nda “Değerler Eğitimi“ de veriliyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programlarda voleybol, futbol, badminton, masa tenisi, satranç, mangala ve doğa gezileri gibi çeşitli spor aktivitelerinin ve kültür etkinliklerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, Siyer ve ahlak eğitimi dersleri, Temel Dini Bilgiler ve Adabımuaşeret de yer alıyor.

‘BİZE BÖYLE ORTAMLAR OLUŞTURDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Yaz Okulu eğitimlerine katılan Özalper Semt Konağı öğrencilerinden Eyüp Selim Zengin, aldığı eğitimlerden dolayı keyifli zaman geçirdiğini belirterek, “Yaz tatilinde Kuran Kursu’na katılmak için Özalper Semt Konağı’na geliyorum. Burada eğitimler alıyor, oyunlar oynuyoruz. Birçok arkadaş da edindim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Müftülüğümüze bize böyle ortamlar oluşturdukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrencilerden Nisa Kurtulmuş ise, “Özalper Semt Konağı’nda çeşitli kurslara katılmak için geldim. Buradaki eğlenceli etkinlikler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alanında uzman isimlerce verilen eğitimler Battalgazi Eğitim Merkezi, Kiltepe Eğitim Merkezi, Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi, Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Rönesans Kent Konteyner ve Yeşiltepe Semt Konağı olmak üzere toplam 11 Semt Konağı ve Eğitim Merkezi’nde veriliyor.

Yaz Okulu programı 1 Temmuz - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.