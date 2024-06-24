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Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı lar sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsüyle otomobilde bulunan Ş.N.A, M.M, C.G. ve U.M. (9) yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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