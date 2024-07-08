MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
T.T. idaresindeki 34 LR 5559 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 44 AJ 660 plakalı hafif ticari araç Malatya-Adıyaman kara yolu Çığlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Y.D, H.A, H.M. ve S.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: aa