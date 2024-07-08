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Ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.​​​​​​​​​​​​​​

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Y.D, H.A, H.M. ve S.Ç. yaralandı.

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta boğulma vakalarına karşı sahilde tedbir alındı

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta boğulma vakalarına karşı sahilde tedbir alındı

T.T. idaresindeki 34 LR 5559 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 44 AJ 660 plakalı hafif ticari araç Malatya-Adıyaman kara yolu Çığlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.​​​​​​​

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