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Gözaltına alınan şüpheliler B.P. ve S.P. emniyete götürüldü.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki şüpheli bir süre sonra ekiplerce yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Başharık Mahallesi Gonca Sokak üzerinde şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.

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