2023 depreminden sonra Malatya'da orta büyüklükte depremler devam ediyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde geceyarısı gerçekleşen 4.2'lik depremden sonra öğlen vakti de 4.3'lük deprem gerçekleşti.

Gece vakti gerçekleşen depremin yaklaşık 7,69 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem, Malatya ve çevre illerde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

Malatya, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerden etkilenen iller arasında yer alıyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, 4,2 büyüklüğündeki bu deprem de vatandaşları tedirgin etti.

Öğlen vakti gerçekleşen depremde ise derinliği 14,27 km ve büyüklüğü 4.3 olarak belirlendi.